СМИ: "Динамо" согласовало переход футболиста "Боруссии" Филиппа за €20 млн

ТАСС, 5 августа. Московский футбольный клуб "Динамо" договорился о трансфере атакующего полузащитника немецкой "Боруссии" из Дортмунда Максимилиана Филиппа за €20 млн. Об этом сообщила сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста немецкого издания Bild Ронана Мерфи.

Контракт 25-летнего немецкого игрока с "Боруссией" рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €13 млн. Ранее журнал Kicker сообщал, что помимо "Динамо" интерес к Филиппу проявляет немецкий "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне).

Всего за "Боруссию" Филипп провел 51 матч во всех турнирах, в котором отличился 11 раз и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. Помимо дортмундской "Боруссии" Филипп выступал за "Фрайбург", с которым стал победителем второго дивизиона чемпионата Германии.

Также он выступал за молодежную сборную Германии (игроки не старше 21 года), провел в ее составе десять матчей и выиграл чемпионат Европы (2017).

"Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе пять очков. В следующем матче 11 августа столичный клуб дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом".