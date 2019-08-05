Бельгийский велогонщик скончался после аварии на трассе в возрасте 22 лет

ТАСС, 5 августа. Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался после аварии на третьем этапе веломногодневки "Тур Польши" на 23-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды Lotto Soudal, за которую выступал спортсмен.

Подробности инцидента не уточняются. Ранее портал Сyclingnews сообщил, что спортсмен врезался в бетонную дренажную трубу, проехав чуть более 50 км дистанции. Позднее он был госпитализирован.