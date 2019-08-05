Бельгийский велогонщик скончался после аварии на трассе в возрасте 22 лет

ТАСС, 5 августа. Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался после аварии на третьем этапе веломногодневки "Тур Польши" на 23-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды Lotto Soudal, за которую выступал спортсмен.
Подробности инцидента не уточняются. Ранее портал Сyclingnews сообщил, что спортсмен врезался в бетонную дренажную трубу, проехав чуть более 50 км дистанции. Позднее он был госпитализирован.
The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019
"Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров по команде Бьорга. Покойся с миром, Бьорг", - говорится в сообщении пресс-службы.
Лабрехт выступал за команду Lotto Soudal с 2018 года. На молодежном чемпионате мира по шоссейным велогонкам (не старше 23 лет) он стал серебряным призером.