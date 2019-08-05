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Летние олимпийские виды спорта

Бельгийский велогонщик скончался после аварии на трассе в возрасте 22 лет

Спортсмен становился серебряным призером чемпионата мира

ТАСС, 5 августа. Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался после аварии на третьем этапе веломногодневки "Тур Польши" на 23-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды Lotto Soudal, за которую выступал спортсмен.

Подробности инцидента не уточняются. Ранее портал Сyclingnews сообщил, что спортсмен врезался в бетонную дренажную трубу, проехав чуть более 50 км дистанции. Позднее он был госпитализирован.

"Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров по команде Бьорга. Покойся с миром, Бьорг", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лабрехт выступал за команду Lotto Soudal с 2018 года. На молодежном чемпионате мира по шоссейным велогонкам (не старше 23 лет) он стал серебряным призером.

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