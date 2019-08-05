СМИ: "Атлетико" нашел доказательства нарушений в переговорах по трансферу Гризманна

ТАСС, 5 августа. Испанский футбольный клуб "Атлетико" готов предоставить доказательства преждевременных переговоров бывшего нападающего команды француза Антуанна Гризманна с "Барселоной". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание El Mundo.

По информации издания, в распоряжении руководства "Атлетико" имеется электронное письмо, которое было отправлено адвокатом Гризманна Севаном Карианом его представителю, самому спортсмену и его сестре в марте этого года. Отмечается, что в письме указываются данные по трансферу футболиста с "Барселоной", а также суммы комиссионных для всех участников данного дела. Утверждается, что инициатором перехода стал Гризманн.

12 июля "Барселона" объявила о переходе Гризманна, сумма трансфера составила €120 млн. Сумма отступных по новому соглашению - €800 млн. Контракт Гризманна с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 млн до €120 млн.

14 мая Гризманн объявил о своем уходе из "Атлетико", руководство мадридского клуба пошло навстречу игроку и снизило сумму отступных за футболиста с €200 млн до €120 млн. Ранее появлялась информация о том, что "Атлетико" потребует от "Барселоны" дополнительной компенсации в размере €80 млн через суд.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018), в последнем сезоне за мадридский клуб нападающий провел 48 матчей, забив 21 мяч и отдав 10 результативных передач. В составе сборной Франции Гризманн стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и выиграл серебро домашнего чемпионата Европы (2016).