Футболист Нобоа перешел из "Зенита" в "Сочи"

ТАСС, 5 августа. Футбольный клуб "Сочи" объявил о подписании контракта с эквадорским полузащитником Кристианом Нобоа, ранее выступавшим за петербургский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Контракт с 34-летним полузащитником рассчитан на два года. В новом клубе Нобоа будет выступать под 16-м номером.

"Добро пожаловать в Сочи, Кристиан", - говорится в сообщении "Сочи".

Ранее состав "Сочи", который впервые в истории вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), пополнили пять игроков "Зенита". Полноценные контракты с клубом из Сочи подписали защитники Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, а также форвард Дмитрий Полоз. На правах аренды в эту команду перешел фланговый нападающий Андрей Мостовой.

Нобоа выступал за "Зенит" с лета 2017 года, в составе клуба он выиграл чемпионат России сезона-2018/19. Также он играл за эквадорский "Эмелек", казанский "Рубин", с которым дважды побеждал в первенстве страны (2008, 2009) и становился победителем Суперкубка России (2010), а также московское "Динамо" и "Ростов". За сборную Эквадора он провел 78 матчей, забив четыре гола.

В турнирной таблице РПЛ "Сочи" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав одно очко после четырех матчей. В пятом туре "Сочи" на выезде сыграет с ЦСКА 11 августа.