Российская теннисистка Потапова не сумела пройти во второй круг на турнире в Торонто

ТАСС, 5 августа. Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в канадском Торонто. Соревнования проходят на покрытии "хард".

Россиянка уступила посеянной на турнире под 11-м номером швейцарке Белинде Бенчич со счетом 2:6, 1:6. В следующем круге 22-летняя Бенчич сыграет против победительницы матча между словенкой Полиной Херцог и немкой Юлией Гёргес.

Бенчич занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три титула организации. 18-летняя Потапова занимает 74-е место в рейтинге WTA.

Турнир, призовой фонд которого составляет $2,830 млн, завершится 11 августа. Его действующей победительницей является четвертая ракетка мира румынка Симона Халеп.