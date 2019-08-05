Гол Роши принес "Ахмату" победу над "Оренбургом" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 августа. Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли "Оренбург" со счетом 2:1 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".
В составе победителей голы забили Евгений Харин (50-я минута) и Одисе Роши (70), вышедший в перерыве на замену вместо Бернарда Бериши. У "Оренбурга" отличился Джордже Деспотович (65). Для 24-летнего Харина забитый мяч стал первым в матчах РПЛ, всего в чемпионате России он провел шесть встреч. На 72-й минуте матча вместо полузащитника "Ахмата" Олега Иванова на поле вышел Денис Глушаков, который летом перешел в грозненский клуб на правах свободного агента, ранее он выступал за столичный "Спартак".
Лучшим игроком встречи признан Роши. На матче в Грозном присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
После четырех туров "Ахмат" поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. "Оренбург" располагается на последней, 16-й строчке, не сумев набрать ни одного очка.
В следующем матче 11 августа "Ахмат" дома сыграет со "Спартаком", "Оренбург" днем ранее на домашнем поле встретится с "Тамбовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|2
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|4-3
|9
|3
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|4
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|5
|Рубин
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|6
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|8
|Арсенал
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|9
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|3-5
|6
|10
|Динамо
|4
|1
|2
|1
|3-2
|5
|11
|Спартак
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|12
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|6-7
|3
|14
|Тамбов
|4
|1
|0
|3
|4-5
|3
|15
|Сочи
|4
|0
|1
|3
|0-6
|1
|16
|Оренбург
|4
|0
|0
|4
|3-8
|0