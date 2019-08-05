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Футбол в России

Гол Роши принес "Ахмату" победу над "Оренбургом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 5 августа. Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли "Оренбург" со счетом 2:1 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".

В составе победителей голы забили Евгений Харин (50-я минута) и Одисе Роши (70), вышедший в перерыве на замену вместо Бернарда Бериши. У "Оренбурга" отличился Джордже Деспотович (65). Для 24-летнего Харина забитый мяч стал первым в матчах РПЛ, всего в чемпионате России он провел шесть встреч. На 72-й минуте матча вместо полузащитника "Ахмата" Олега Иванова на поле вышел Денис Глушаков, который летом перешел в грозненский клуб на правах свободного агента, ранее он выступал за столичный "Спартак".

Лучшим игроком встречи признан Роши. На матче в Грозном присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

После четырех туров "Ахмат" поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. "Оренбург" располагается на последней, 16-й строчке, не сумев набрать ни одного очка.

В следующем матче 11 августа "Ахмат" дома сыграет со "Спартаком", "Оренбург" днем ранее на домашнем поле встретится с "Тамбовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит43107-210
2ЦСКА43014-39
3Ростов42209-78
4Локомотив42115-47
5Рубин42113-27
6Краснодар42117-47
7Урал42118-67
8Арсенал42117-67
9Ахмат42023-56
10Динамо41213-25
11Спартак41213-45
12Уфа41126-74
13Крылья Советов41036-73
14Тамбов41034-53
15Сочи40130-61
16Оренбург40043-80
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