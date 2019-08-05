Хоккеисты СКА потерпели второе поражение подряд на турнире в Сочи

ТАСС, 5 августа. Рижский хоккейный клуб "Динамо" обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 6:5 на традиционном предсезонном турнире в Сочи. Матч прошел на ледовой арене "Шайба", которая вмещает 7 тысяч зрителей.

В составе СКА шайбы забросили Андрей Зубарев (15-я минута), Йори Лехтеря (20 и 47-я минуты), Александр Дергачев (24) и Владимир Ткачев (29). У "Динамо" отличились Увис Балинскис (17), Давид Улльстрём (38), Даниэль Берзиньш (47), Эдуард Янсонс (47), Лаурис Дарзиньш (48) и Картер Эштон (58). За 33 секунды в третьем периоде были заброшены три шайбы - одна в ворота "Динамо" и две в ворота СКА. Рижская команда выиграла матч, уступая по ходу встречи со счетом 1:4.

СКА потерпел второе поражение подряд на турнире, ранее клуб уступил "Сочи" (1:2). Ранее в понедельник олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной команды) обыграла ярославский "Локомотив" (4:1), одержав вторую победу на турнире. В турнирной таблице одинаковое количество очков имеют олимпийская сборная России и "Сочи" (по 4), у рижского "Динамо" в активе три очка, ярославский "Локомотив" имеет два очка, СКА и омский "Авагард" не набрали очков.

Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие "Сочи", московский ЦСКА, СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, во всех розыгрышах, помимо "Сочи", принимали участие СКА и олимпийская сборная России, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА.

Соревнования завершатся 8 августа. Участники сыграют неполный круг, каждая команда проведет по четыре матча, места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков во всех встречах. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и "Авангардом". СКА на выезде сыграет против магнитогорского "Металлурга" 2 сентября, а рижское "Динамо" дома в этот же день встретится с московским "Спартаком".