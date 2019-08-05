Футболист Теттех перешел из "Динамо" в турецкий "Газиантеп"

ТАСС, 5 августа. Турецкий футбольный клуб "Газиантеп" объявил о подписании соглашения с ганским полузащитником Абдул-Азизом Теттехом, ранее выступавшим за московское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года.

"Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу. Удачи в дальнейшей карьере, Абдул", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

В субботу игроком "Газиантепа" также стал бывший вратарь петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Лодыгин.

Теттех перешел в "Динамо" в 2018 году. Ранее он выступал за польский "Лех", с которым дважды становился обладателем Суперкубка Польши (2015, 2016), греческие "Платаниас" и "Фокикос", испанские "Монтанерос", "Леганес", "Гранаду" и "Херес", итальянский "Удинезе" и ганский "Либерти Профешионал". За московский клуб Теттех провел 35 матчей в разных турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.