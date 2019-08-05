Прагматизм взял верх. Команды показали малорезультативный футбол в четвертом туре РПЛ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Четвертый тур чемпионата России по футболу завершился в понедельник матчем между грозненским "Ахматом" и "Оренбургом". В отличие от прошлых туров, команды не порадовали зрителей большим количеством забитых мячей - в двух играх была зафиксирована безголевая ничья, еще две встречи завершились со счетом 1:0. Тур стартовал в Екатеринбурге, где местный "Урал" принимал "Ростов". Оба коллектива показывают результативную игру на старте чемпионата, и очная встреча этих соперников не стала исключением. Хозяева забили первыми усилиями Андрея Панюкова, но ростовчане ответили красивым ударом Элдора Шомуродова. "Урал" смог снова выйти вперед после гола Владимира Ильина, но удержать преимущество подопечные Дмитрия Парфенова не смогли - гостей от поражения спас Бьорн Сигурдарсон. Ничья со счетом 2:2 позволила "Ростову" с восемью очками удержаться в зоне лидеров. "Урал" набрал семь очков и закрепился на седьмом месте. Екатеринбуржцы пока не знают горечи домашних поражений в новом сезоне. В Самаре местные "Крылья Советов" принимали столичный "Локомотив". Гости большую часть матча контролировали ход встречи и вышли вперед после удара головой Федора Смолова, опасные моменты у ворот Сергея Рыжикова и дальше возникали с завидной регулярностью, но команда Юрия Семина не могла воплотить преимущество в еще одно взятие ворот. За это красно-зеленые чуть было не поплатились - за несколько минут до конца встречи форвард "Крыльев" Александр Соболев сравнял счет, записав на свой счет уже четвертый гол в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), но уже в компенсированное время полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк до конца отработал момент с добиванием и принес своей команде важные три очка. Самарцы потерпели третье поражение подряд, тогда как "Локомотив" вплотную приблизился к группе лидеров.

На эту тему "Спартак" и "Динамо" провели первый безголевой матч в новом сезоне чемпионата России

Дебют чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле в составе московского "Спартака" пришелся на дерби с "Динамо". Немецкий форвард усилил игру красно-белых во втором тайме, когда его команда была в меньшинстве после удаления нападающего Эсекьеля Понсе. Динамовцы опаснее атаковали в первом тайме, но в завершающей стадии атак им не хватало точности, "Спартак" после перерыва за счет активности Шюррле и Зелимхана Бакаева отодвинул игру от своих ворот и довел дело до ничьей - 0:0. Но хозяева могли и проиграть, если бы на 82-й минуте встречи судья Владислав Безбородов посчитал нарушением правил контакт защитника "Спартака" Самуэля Жиго с форвардом соперника Вячеславом Грулевым в штрафной площади красно-белых. Дебют Малкома и гол-красавец Чалова До четвертого тура санкт-петербургский "Зенит" шел без очковых потерь, одержав три победы. Матч с "Краснодаром" стал для команды Сергея Семака первой серьезной проверкой в сезоне, которая показала, что сине-бело-голубые готовы к защите чемпионского титула. В целом равная игра вела к тому, что соперники обойдутся без голов, но несогласованные действия вратаря Андрея Лунева и защитника Дугласа Сантоса привели к автоголу. Ситуацию исправил Артем Дзюба, который сравнял счет уже в добавленное ко второму тайму время.