WADA сняло частичный запрет на работу лаборатории в Стокгольме

ТАСС, 5 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сняло частичный запрет на приостановление деятельности стокгольмской лаборатории, наложенный из-за несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL). Об этом сообщает пресс-служба организации, расположенной в клинике Каролинского университета.

Частичный запрет был наложен 1 августа 2018 года. WADA выявила несоответствие ISL в одном из методов проверки допинг-проб. Стокгольмская лаборатория продолжила свою работу, однако не смогла принимать допинг-пробы, для проверки которых необходимо использовать метод, который не соответствует критериям WADA. Отмечается, что независимый дисциплинарный комитет провел разбирательство по данному поводу и передал свои рекомендации председателю исполкома WADA.

"Наша организация рада подтвердить, что аккредитация лаборатории в Стокгольме восстановлена через 12 месяцев после того, как был наложен частичный запрет на деятельность, - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. - Мы выражаем признательность сотрудникам лаборатории в Стокгольме за их всестороннюю помощь в решении вопроса, который привел к данной ситуации. Заверяем спортсменов, что лаборатория работает на высоких стандартах, требуемых WADA и глобальной антидопинговой программой".

Согласно ISL, WADA отвечает за аккредитацию и повторную аккредитацию антидопинговых лабораторий, обеспечивая тем самым соблюдение высоких стандартов качества. Мониторинг лабораторий проводится совместно Международной организацией по стандартизации (ISO) и независимыми национальными аккредитационными органами.