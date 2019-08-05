Чемпионат Европы по современному пятиборью стартует в Великобритании

ТАСС, 6 августа. Европейское первенство по современному пятиборью стартует во вторник в британском городе Бат. Участники соревнований разыграют пять комплектов наград.

Обладатели первых медалей станут известны 6 августа, когда пройдет смешанная эстафета. На следующий день определятся победители в мужской и женской эстафетах. 10 августа будут разыграны награды в личном мужском турнире, а 11 августа - в женском.

В индивидуальных турнирах Россию будут представлять олимпийский чемпион Александр Лесун, Александр Лифанов, Сергей Баранов, Кирилл Беляков, Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина, Анна Буряк и победительница недавно завершившегося юниорского чемпионата мира Аделина Ибатуллина. В женской эстафете выступят Екатерина Хураськина и Анастасия Петрова, в мужской - Данил Калимуллин и Егор Пучкаревский, в смешанной - Людмила Тебекина и Вячеслав Бардышев.

Турнир в Великобритании станет отборочным стартом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Сборная России имеет возможность завоевать в Бате по одной олимпийской лицензии у мужчин и женщин.

По словам тренера сборной России Андрея Моисеева, команда на этом турнире ставит перед собой задачу бороться за награды европейского первенства во всех видах программы. Соревнования в Бате будут иметь большое значение при формировании состава на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 2 по 8 сентября.

Местом проведения чемпионата Европы 2018 года был венгерский город Секешфехервар. Сборная России тогда завоевала одну медаль. Обладателями бронзовых наград в женской эстафете на том турнире стали Хураськина и Светлана Лебедева.