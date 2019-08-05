Велосипедисты отказались от гонки на этапе "Тура Польши" в память о Ламбрехте

ТАСС, 6 августа. Участники веломногодневки "Тур Польши" отказались от проведения гонки в рамках четвертого этапа в память о погибшем в аварии бельгийце Бьорге Ламбрехте. Об этом сообщила пресс-служба велогонки.

22-летний спортсмен, который выступал за команду Lotto Soudal, скончался в понедельник, подробности происшествия не уточняются. Ранее портал Сyclingnews сообщил, что Ламбрехт врезался в бетонную дренажную трубу, проехав чуть более 50 км дистанции. Позднее он был госпитализирован.

"Из уважения к Бьоргу организаторы гонки вместе с жюри и командами решили, что четвертый этап "Тура Польши" пройдет вне соревнования. Маршрут будет сокращен до 133,7 км - вместо двух запланированных кругов гонщики проедут один. Каждое следующее решение относительно этапа будет принято завтра утром в консультации с командой Lotto Soudal", - говорится в сообщении.

Лабрехт выступал за Lotto Soudal с 2018 года. На молодежном чемпионате мира по шоссейным велогонкам (не старше 23 лет) он стал серебряным призером.

Четвертый этап "Тура Польши" пройдет во вторник. Многодневка завершится 9 августа.