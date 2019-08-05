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Футбол в России

Черчесов не исключил ситуацию с параллельной работой в сборной России по футболу и клубе

Специалист возглавляет национальную команду с лета 2016 года
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 6 августа. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возможность совмещения постов в национальной команде страны и клубе. Об этом 55-летний специалист сказал в эфире телеканала "Россия 24".

Черчесов занял пост главного тренера сборной России 10 августа 2016 года. На тот момент его контракт был рассчитан до конца чемпионата мира - 2018. После успешного выступления на мировом первенстве, где национальная команда дошла до четвертьфинала, уступив в серии пенальти хорватским футболистам, Российский футбольный союз (РФС) продлил соглашение с наставником на два года.

"Возможность есть всегда, главное, хотим мы этого или нет, принесет это кому-то пользу или нет. Сейчас я являюсь главным тренером сборной России. Мне нужно концентрироваться на своей работе, которая интересна, сложна и специфична", - сказал Черчесов.

Следующий матч сборная России проведет 6 сентября на выезде с командой Шотландии в Глазго в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. 9 сентября россияне в Калининграде примут команду Казахстана.

Теги
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