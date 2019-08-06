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Россиянка Кузнецова вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто

Спортсменка одержала победу в первом круге над китаянкой Сиюй Ванг со счетом 6:2, 6:4
Светлана Кузнецова AP Photo/Seth Wenig
Описание
Светлана Кузнецова
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 6 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила китаянку Сиюй Ванг и вышла во второй круг турнира в Торонто (Канада). Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 34-летней россиянки. Спортсменки впервые играли между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Во втором круге Кузнецова встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США) - Донна Векич (Хорватия).

Россиянка получила приглашение принять участие в турнире после того, как с соревнований из-за травмы снялась Петра Квитова из Чехии. Ранее Кузнецова не смогла выступить на турнире WTA в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Теннисистка сообщала, что еще с февраля ждала ее оформления, а получила только 30 июля.

Действующей победительницей турнира в Торонто является румынка Симона Халеп. Соревнования завершатся 11 августа.

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