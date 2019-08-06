Шарапова проиграла Контавейт в первом круге теннисного турнира в Торонто

ТАСС, 6 августа. Россиянка Мария Шарапова уступила эстонке Анетт Контавейт в матче первого круга теннисного турнира в Торонто (Канада). Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу 23-летней эстонской теннисистки. Игра продолжалась 2 часа 43 минуты. Соперницы второй раз встретились друг с другом на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В прошлый раз победу одержала Шарапова.

Во втором круге Контавейт встретится с победительницей пары Карла Суарес-Наварро (Испания) - Винус Уильямс (США). Шарапова в восьмой раз принимала участие в турнире. Ее лучшим результатом является выход в финал в 2009 году, где она уступила Елене Дементьевой. В прошлом году Шарапова выбыла в третьем круге.

Турнир завершится 11 августа.