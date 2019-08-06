Теннисистка Касаткина вышла во второй круг турнира в Торонто

ТАСС, 6 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила немку Ангелик Кербер в матче первого круга турнира в Торонто (США). Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн.

Касаткина проиграла первый сет всухую со счетом 0:6, однако следующие две партии остались за россиянкой - 6:2, 6:4. Встреча продолжалась ровно два часа. Спортсменки провели восьмую игру между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь на счету каждой из них по четыре победы.

Соперницей Касаткиной во втором раунде станет победительница в матче между канадскими теннисистками Эжени Бушар и Бьянкой Андрееску. Россиянка занимает 40-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Торонто завершится 11 августа.