Восьмикратный участник Матчей звезд НБА Картер проведет следующий сезон в "Атланте"

ТАСС, 6 августа. Олимпийский чемпион 2000 года в составе сборной США и восьмикратный участник Матчей всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Винс Картер проведет последний сезон в карьере в составе "Атланты". Об этом сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски в Twitter.

Картер выступал за команду и в прошлом сезоне, набирая в среднем 7,4 очка и делая 2,6 подбора, 1,1 передачи за 17 минут игрового времени. Летом форвард стал свободным агентом, а теперь снова подписал контракт с клубом. Картер является самым возрастным из действующих игроков лиги, в январе следующего года ему исполнится 43.

Форвард был выбран "Торонто" на драфте новичков НБА 1998 года под общим пятым номером, после первого сезона его признали лучшим новичком. За "Торонто" Картер играл до 2004 года, позднее он выступал в составе "Нью-Джерси" (нынешнее название - "Бруклин"), "Орландо", "Финикса", "Далласа", "Мемфиса" и "Сакраменто". Форвард восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА, по одному разу входил во вторую и третью сборные лучших игроков сезона. В 2000 году он стал победителем конкурса бросков сверху.

Следующий сезон будет для Картера 22-м в НБА, по этому показателю он установит рекорд лиги. В настоящее время форвард делит первое место по продолжительности карьеры в НБА с Дирком Новицки, Кевином Гарнеттом, Кевином Уиллисом и Робертом Пэришем. Каждый из них отыграл по 21 сезону.

Всего в регулярных чемпионатах НБА Картер провел 1481 матч, в среднем набирая 17,2 очка за игру. В плей-офф НБА на его счету 88 встреч и 18,9 очка за матч. Последний раз в плей-офф он играл в сезоне-2016/17 в составе "Мемфиса".