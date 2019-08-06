СМИ: футболист лондонского "Арсенала" Косьельни намерен покинуть команду

ТАСС, 6 августа. Защитник и капитан английского футбольного клуба "Арсенал" Лоран Косьельни намерен покинуть команду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

Отмечается, что клуб предложил 33-летнему игроку продлить контакт на год, но француз отклонил это предложение, так как хотел подписать соглашение на более длительный срок. Ранее стало известно, что Косьельни отказался ехать с командой в предсезонное турне по США. Также сообщается, что в услугах защитника заинтересованы французские клубы "Ренн" и "Бордо".

Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В составе команды он провел 353 матча, в которых забил 27 голов, трижды завоевав Кубок Англии и дважды - Суперкубок страны. В составе сборной Франции в его активе 51 матч и серебро чемпионата Европы 2016 года.