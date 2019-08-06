СМИ: "Бавария" может арендовать футболиста "Реала" Бэйла

ТАСС, 6 августа. Немецкий футбольный клуб "Бавария" может взять в аренду валлийского полузащитника испанского "Реала" Гарета Бэйла. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание As.

Ранее сообщалось, что Бэйл, которому в июле исполнилось 30 лет, этим летом был близок к переходу в китайский "Цзянсу Сунин", однако трансфер сорвался. Отмечается, что одним из факторов перехода валлийца в "Баварию" являются хорошие отношение руководителей двух клубов. В 2017 году "Бавария" брала в аренду другого полузащитника мадридской команды, Хамеса Родригеса, однако не воспользовалась правом выкупа.

Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года из английского "Тоттенхэма" за €101 млн (по данным портала Transfermarkt), контракт форварда с клубом истекает летом 2022 года. В прошедшем сезоне игрок провел за испанский клуб 42 матча в разных турнирах, забив 14 мячей и сделав семь голевых передач. Бэйл является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе "Реала". Нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Уэльса нападающий провел 77 матчей, забив 31 гол.