Шишкарев: Трефилов продолжит работу в "Кубани", но на более спокойной должности

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Тренер Евгений Трефилов продолжит работу в краснодарском гандбольном клубе "Кубань", но не посту главного тренера, а на более спокойной должности. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Ранее Трефилов покинул пост главного тренера сборной России и стал вице-президентом ФГР.

"Евгений Васильевич продолжит работать в "Кубани", но на менее энергозатратной позиции. Сейчас идет поиск преемника на посту главного тренера", - сказал Шишкарев.

Трефилов возглавлял клуб с 2016 года. Он работал в женской национальной команде России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством сборная завоевала серебро Олимпиады-2008 и золото Олимпийских игр - 2016, четыре раза сборная выигрывала чемпионаты мира, по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

На клубном уровне Трефилов приводил тольяттинскую "Ладу", подмосковную "Звезду" и "Астраханочку" к золотым медалям чемпионатов России. Также он привел "Ладу" к победам в Кубке кубков и Кубке ЕГФ, а "Звезда" под руководством специалиста выиграла Лигу чемпионов и Кубок ЕГФ.