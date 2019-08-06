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Шишкарев: Трефилов продолжит работу в "Кубани", но на более спокойной должности

В понедельник стало известно, что Евгений Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной и перейдет на работу в Федерацию гандбола России
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Максим Григорьев/ТАСС
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Тренер Евгений Трефилов продолжит работу в краснодарском гандбольном клубе "Кубань", но не посту главного тренера, а на более спокойной должности. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

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Ранее Трефилов покинул пост главного тренера сборной России и стал вице-президентом ФГР.

"Евгений Васильевич продолжит работать в "Кубани", но на менее энергозатратной позиции. Сейчас идет поиск преемника на посту главного тренера", - сказал Шишкарев.

Трефилов возглавлял клуб с 2016 года. Он работал в женской национальной команде России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством сборная завоевала серебро Олимпиады-2008 и золото Олимпийских игр - 2016, четыре раза сборная выигрывала чемпионаты мира, по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

На клубном уровне Трефилов приводил тольяттинскую "Ладу", подмосковную "Звезду" и "Астраханочку" к золотым медалям чемпионатов России. Также он привел "Ладу" к победам в Кубке кубков и Кубке ЕГФ, а "Звезда" под руководством специалиста выиграла Лигу чемпионов и Кубок ЕГФ.

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