Фестиваль национальных видов спорта стран Северо-Восточной Азии может пройти в 2020 году

ЯКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Первый фестиваль национальных видов спорта предложили провести среди членов Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) в 2020 году в Японии. Об этом сказал на первом заседании подкомиссии по спорту ассоциации в Якутске директор республиканского центра национальных видов спорта Гаврил Мохначевский.

"Фестиваль будет способствовать укреплению добрососедских связей. Первый фестиваль предлагаем провести в 2020 году в Японии, в 2021 году - в Южной Корее, 2022-м - в Монголии, 2023-м - в КНДР, 2024-м - в Республике Саха (Якутия), 2025-м - в КНР", - сказал Мохначевский, выступая с презентацией о проведении фестиваля.

Рабочее заседание АРАССВА началось во вторник с вопросов о популяризации традиционных видов спорта. В его работе принимают участие 24 региональные администрации из России, КНР, Монголии, Южной Кореи и Японии. В ходе заседания будут рассмотрены планы основных мероприятий, назначение почетных послов организации в регионах, а также подготовка генеральной ассамблеи в Якутске в 2020 году.

В октябре 2018 года китайская провинция Хунань передала Якутии председательство в организации. В рамках председательства Якутия должна обеспечить заседание рабочих групп и комиссий ассоциации на уровне министерств и ведомств, а также провести ассамблею в 2020 году на уровне глав регионов.

Ранее из регионов России в организации председательствовали Хабаровский край (2000-2002) и Иркутская область (2014-2016).

Ассоциация создана для поддержки регионального сотрудничества стран Северо-Восточной Азии: России, Японии, Китая, Южной Кореи, КНДР, Монголии. На сегодняшний день членами ассоциации являются 77 региональных администраций, в том числе 16 от России. В ее рамках действуют 14 подкомиссий.