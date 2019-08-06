Олимпийские чемпионы Мехонцев, Саитов и Тищенко стали послами чемпионата мира по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Олег Саитов и Алексей Тищенко стали официальными лицами чемпионата мира по боксу среди мужчин, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Об этом сообщила во вторник пресс-служба чемпионата.

"Три российских боксера, в разное время становившиеся чемпионами мира, будут представлять турнир, который Россия принимает впервые: посетят открытые тренировки, будут присутствовать на официальных мероприятиях чемпионата", - говорится в сообщении.

Юбилейный XX чемпионат мира по боксу среди мужчин состоится в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. На ринг выйдут 450 спортсменов, представляющих 90 стран мира, восемь из них получат титул чемпиона мира в олимпийских весовых категориях.

Организаторами чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге выступают Международная ассоциация бокса, Министерство спорта РФ, Федерация бокса России и правительство Свердловской области.

Мехонцев стал чемпионом Олимпийских игр в 2012 году в весовой категории до 81 кг, также на его счету золото и бронза чемпионатов мира. Саитов является двукратным олимпийским чемпионом (1996, 2000) в весовой категории до 67 кг и бронзовым призером Игр-2004, а также чемпионом мира (1997). Тищенко - двукратный чемпион Олимпийских игр (2004, 2008) в весовой категории до 57 и до 60 кг, в его активе также золото чемпионата мира (2005).