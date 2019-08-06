Гендиректор ФК "Сочи": клуб уже укомплектован, но продолжает работу по поиску новичков

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Состав футбольного клуба "Сочи" можно назвать укомплектованным, но работа по поиску новичков не прекращается. Об этом ТАСС во вторник по телефону рассказал генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

В понедельник клуб объявил о переходе из "Зенита" 34-летнего эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа, южноамериканец стал шестым игроком сине-бело-голубых, перешедшим в "Сочи". Ранее в этом направлении проследовали защитники Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, а также нападающие Дмитрий Полоз и Андрей Мостовой (на правах аренды). Также сочинцы подписали контракты с вратарем Сосланом Джанаевым и Евгением Фроловым, защитниками Тимофеем Маргасовым, Федором Кудряшовым и Павлом Шакуро, а также нападающими Александром Карапетяном и Владимиром Обуховым.

"Мы всегда присматриваем игроков, на данный момент Кристиан для нас, считаю, - это усиление, - сказал Рубашко. - Нам чуть-чуть не хватает в реализации моментов. Сейчас все должно пойти нормально".

"В принципе, команда уже укомплектована, но это не значит, что мы не ведем работу [по поиску новичков]. Эта работа никогда не прекращается", - отметил гендиректор "Сочи", не став уточнять, на какие позиции клуб ищет игроков.

В четырех стартовых турах чемпионата России "Сочи" потерпел поражения от "Спартака", "Зенита" и "Краснодара", а также сыграл вничью с "Уфой". На данный момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице. В пятом туре сочинцы в Москве сыграют с ЦСКА. Игра состоится 11 августа, начало - 19:00 мск.

ФК "Сочи" недосчитался очков в первых турах РПЛ

Кроме того, Рубашко отметил, что "Сочи" мог лучше начать сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ), но часть очков у команды отобрали. "Начало сезона можно оценить неоднозначно, - сказал Рубашко. - Что значит, удачно или неудачно? Понятно, что нет очков, которые, я считаю, отчасти, у нас отобрали. С точки зрения игры все поправимо - ребята набирают форму. Череда невезения должна прекратиться".

В первом туре чемпионата России "Сочи" в Москве проиграл "Спартаку", пропустив единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров признал, что гол защитника красно-белых Самуэля Жиго не стоило засчитывать. Также он заявил, что главный арбитр встречи Владимир Москалев допустил ошибку, не назначив в середине первого тайма пенальти в ворота московской команды. По итогам того матча судья был отстранен от работы.

"Простых матчей у нас нет. Могу сказать, что и с "Уфой" у нас был непростой матч, надо было дожимать и выигрывать. Со "Спартаком", я считаю, мы лучше играли. Что касается игры с ЦСКА, ожидания у нас, как от любой другой встречи, мы выходим играть на победу", - отметил гендиректор "Сочи".