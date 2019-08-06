Головин: один из футболистов "Монако" может перейти в российский клуб

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Одноклубники полузащитника "Монако" Александра Головина спрашивают его про Российскую премьер-лигу, а один из них может перейти в российский клуб. Об этом в интервью ТАСС рассказал Головин.

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт.

"Партнеры по команде спрашивают [об РПЛ], а один даже собирался в Россию. Не буду говорить кто, но он почти перешел в РПЛ в это межсезонье. Может, еще перейдет", - сказал Головин.

"Спрашивал про перелеты. Я сказал, что по сравнению с Францией долгие. Бывает, и по четыре часа лететь. Интересуются, но 90 процентов отказываются из-за погоды", - отметил полузащитник.