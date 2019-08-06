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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Россиянки Макрогузова и Холомина одержали первую победу на ЧЕ по пляжному волейболу

В матче группы H спортсменки оказались сильнее украинок Дианы Луниной и Марины Самодай

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские спортсменки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу в первом матче группы H на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Россиянки обыграли Диану Лунину и Марину Самодай с Украины со счетом 21:10, 14:21, 15:6. В другом матче группы испанки Стейнер Лилиана Фернандес и Эльса Бакерисо оказались сильнее соотечественниц Анхелы Лобато Эрреро и Амаранты Фернандес Наварро.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи. Россию в женской части соревнований также представляют Екатерина Бирлова и Евгения Уколова (группа D), Анастасия Фролова и Александра Ганенко (группа B), Дарья Рудых и Ксения Дабижа (группа F).

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.

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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
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