Тренерский штаб ФК "Нижний Новгород" работает в штатном режиме

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб клуба "Нижний Новгород" в штатном режиме готовит команду к матчу Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с воронежским "Факелом", вопрос о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Черышевым не рассматривается. Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель клуба, комментируя сообщения СМИ о возможной отставке Черышева.

В понедельник портал Championat сообщил, что Черышев может быть уволен с поста главного тренера в связи с неудачным стартом "Нижнего Новгорода" в первенстве Олимп-ФНЛ - после шести туров клуб занимает 17-е место в турнирной таблице. По данным "Матч ТВ", решение о расторжении контракта с Черышевым может быть принято по итогам следующих трех матчей. Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, отметил, что вопрос с увольнением Черышева не рассматривается.

"В настоящее время вопрос о расторжении контракта с Дмитрием Черышевым не рассматривается. Тренерский штаб в штатном режиме готовит команду к домашнему матчу с воронежским "Факелом", который состоится 10 августа. В футболе побеждает тот, кто умеет терпеть и верить", - отметил представитель "Нижнего Новгорода".

В клубе убеждены, что в этом сезоне команда порадует болельщиков победами. "Мы убеждены, что уже в ближайшее время команда, представляющая наш город и область в Футбольной национальной лиге, порадует победами своих преданных поклонников, которых в нынешнем сезоне у "Нижнего Новгорода" станет еще больше", - добавил собеседник агентства.

Дмитрий Черышев является отцом Дениса Черышева, полузащитника сборной России и испанской "Валенсии". Футбольную карьеру начал в дзержинском "Химике" в 1987 году. С 1990 по 1992 год Черышев играл за нижегородский "Локомотив". Также он выступал за московское "Динамо", в составе которого стал обладателем Кубка России, и испанские клубы "Спортинг", "Бургос", "Аранхуэс".

Тренерскую карьеру Черышев - старший начал в "Аранхуэсе", где в 2003 году был играющим тренером. С 2006 по 2010 год россиянин тренировал детскую команду мадридского "Реала", в 2015-2016 годах был одним из тренеров в штабе испанской "Севильи". Также Черышев возглавлял нижегородскую "Волгу", молодежную команду санкт-петербургского "Зенита", павлодарский "Иртыш" (Казахстан), саранскую "Мордовию". В июле 2018 года он был назначен главным тренером "Нижнего Новгорода".