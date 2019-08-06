ФК "Оренбург" ждет разрешения на проведение домашних игр на стадионе "Газовик"

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Оренбург" ждет разрешения на проведение домашних матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Владимир Кияев.

Перед началом сезона стадион, на котором "Оренбург" проводит домашние игры, не смог пройти лицензирование для проведения матчей чемпионата России. 25 июля Российский футбольный союз (РФС) в виде исключения одобрил проведение игры третьего тура "Оренбург" - "Зенит" (0:2) на арене "Газовик", которая вмещает 7520 зрителей. В конце июля Кияев сообщил ТАСС о том, что клуб выполнил все требования РПЛ, касающиеся домашнего стадиона.

"Пока ответа не получили, но все замечания устранены. Обращение мы направили, поэтому надеюсь, что разрешение получим", - сказал Кияев, добавив, что считает маловероятным перенос матча против "Тамбова" из Оренбурга в другой город.

В четырех стартовых турах чемпионата России "Оренбург" потерпел четыре поражения, поочередно уступив "Ростову" (1:2), ЦСКА (1:2), "Зениту" (0:2) и "Ахмату" (1:2).

"Во-первых, соперники очень серьезные, во-вторых, у нас идет обновление команды, - отметил президент клуба. - Нет сыгранности. Наверное, не совсем удачно провели сборы. По ходу сезона команда будет прогрессировать, победы еще впереди".

Как ранее сообщал ТАСС Кияев, до закрытия трансферного окна "Оренбург" намерен усилиться полузащитником и вратарем. Этим летом состав команды пополнили полузащитник "Нижнего Новгорода" Тимур Аюпов и нападающий брестского "Динамо" Джоэль Фамейе. Также были арендованы защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов и форвард "Казанки" Артем Галаджан. В РПЛ трансферное окно закроется 2 сентября.