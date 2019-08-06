СМИ: "Фламенго" предлагает футболисту Балотелли зарплату €4 млн в год

ТАСС, 6 августа. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" предлагает итальянскому нападающему Марио Балотелли подписать контракт, по которому он будет получать €4 млн в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, бразильский клуб рассчитывает заключить контракт с 28-летним футболистом до конца 2021 года.

В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские "Интер" и "Милан", английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", французские "Ниццу" и "Марсель". В составе "Интера" он стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с "Манчестер Сити" он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). Прошедший сезон он провел в "Ницце" и "Марселе", сыграл в общей сложности 25 матчей, в которых отличился восемь раз и отдал одну голевую передачу.

За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.