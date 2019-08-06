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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Эдер выбыл на три недели из-за травмы

Также сообщается, что защитник команды Дмитрий Живоглядов приступил к тренировкам в общей группе

ТАСС, 6 августа. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Эдер перенес операцию после перелома пястной кости. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Португальский нападающий из-за повреждения не смог принять участия в матче четвертого тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", в котором железнодорожники одержали гостевую победу со счетом 2:1. Отмечается, что через неделю Эдер начнет тренироваться в специальном ортезе, а через три недели должен вернуться на поле.

Также сообщается, что защитник команды Дмитрий Живоглядов, получивший травму в матче третьего тура против ЦСКА (0:1), приступил к тренировкам в общей группе.

Следующий матч "Локомотив" проведет 11 августа на своем поле против екатеринбургского "Урала".

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