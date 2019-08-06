ФК "Тун" не ожидает аншлага на матче со "Спартаком" в Лиге Европы

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Швейцарский футбольный клуб "Тун" не ожидает полных трибун на домашнем первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского "Спартака". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе швейцарского клуба.

Матч пройдет в четверг на "Штокхорн-Арене", которая вмещает 10 тыс. зрителей. Ответная игра состоится 15 августа в Москве.

"На данный момент продано 4538 билетов на матч со "Спартаком" в четверг, аншлага не ждем", - заявили в пресс-службе.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги красно-белые заняли пятое место и завоевали право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. "Тун" стал четвертым в национальном чемпионате и начнет турнир с этой же стадии.

В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию представлял тульский "Арсенал", который во втором квалификационном раунде уступил по сумме двух встреч азербайджанскому "Нефтчи" (0:1, 0:3). Также от России в турнире выступит ЦСКА, который начнет выступление с группового этапа (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).