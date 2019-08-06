ФХР провела мастер-класс для юных хоккеистов в Сочи

ТАСС, 6 августа. Федерация хоккея России (ФХР) провела мастер-класс для юных игроков на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Занятия прошли в соответствии с Национальной программой подготовки хоккеистов (НППХ) "Красная машина". В мастер-классе приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, главный тренер сборной России Алексей Кудашов и тренер Анвар Гатиятулин, тренер юниорской сборной России (игроки не старше 16 лет) Владимир Филатов, тренер НППХ "Красная машина" Дэниэл Бохнер, а также тренер Владимир Юрзинов.

"Для нас важно проводить как можно больше мастер-классов с привлечением тренеров сборных, - заявил Владислав Третьяк. - Это большой опыт и пример для ребят, они должны видеть и знать, куда стремиться и расти. "Красная машина" - хорошая и полезная программа, в ней есть практически все, чтобы воспитать достойного хоккеиста и чемпиона. Мы стараемся подключать к этой программе как можно больше регионов, чтобы везде могли успешно готовить будущих игроков для сборных".

"Приятно сегодня выйти на лед вместе с юными игроками, - сказал Кудашов. - Очень интересные упражнения для ребят. Видно, что им нравится тренировочный процесс, особенно с игровыми элементами. Вообще, я достаточно изучил программу "Красная машина", и она отвечает современным требованиям, помогает совершенствоваться и добиваться результата".

Программа "Красная машина" была представлена в марте 2018 года, в ней определена структура подготовки хоккеистов и необходимая литература. Программа сертифицирована Министерством спорта РФ.