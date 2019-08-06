СМИ: бывший игрок ЦСКА Холден стал директором по селекции в клубе НБА "Бруклин"

ТАСС, 6 августа. Натурализованный российский разыгрывающий американского происхождения Джон Роберт Холден, выступавший за московский ЦСКА на протяжении десяти лет, занял должность директора по селекции в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин", владельцем которого является российский бизнесмен Михаил Прохоров. Об этом сообщает итальянский портал Sportando.

Ранее 42-летний Холден работал международным скаутом в клубе НБА "Филадельфия" и занимал аналогичную должность в клубе НБА "Детройт".

В составе московского клуба игрок выступал с 2002 по 2011 год. За этот период вместе с ЦСКА он дважды становился победителем Евролиги, столько же раз - финалистом и бронзовым призером этого турнира. Баскетболист является девятикратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, победителем Единой лиги ВТБ (2010). Также он выступал за латвийский "СКА-Бронецы", в составе которого стал чемпионом Латвии (1999), бельгийский "Телиндус Остенде", вместе с которым завоевал Кубок Бельгии (2001) и греческий АЕК, в составе которого баскетболист стал чемпионом страны (2002).

В составе сборной России Холден выиграл чемпионат Европы в 2007 году, а также принял участие в чемпионате Европы 2005 года и сыграл на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.