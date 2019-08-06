В "Локомотиве" назвали требования футболиста Комличенко выходящими за пределы разумного

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Требования российского нападающего чешского футбольного клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко по условиям контракта с "Локомотивом" выходят за пределы разумного. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

Комличенко: требования в сборной России по футболу жестче, чем в клубе

Ранее портал Championat сообщил о том, что "Локомотив" согласовал условия трансфера Комличенко. Отмечалось, что сделка может быть оформлена до конца недели, если на финальной стадии переговоров не возникнет сложностей.

"Намерение выдать желаемое за действительное - это хорошо, - сказал Мещеряков. - Но запросы сторон, на мой взгляд, выходят за пределы допустимого".

24-летний форвард является воспитанником "Краснодара". В 2016 году он выступал на правах аренды за чешский "Слован". Сезон-2017/18 он провел в "Младе Болеслав" также на правах аренды, после чего клуб выкупил его контракт. По итогам сезона-2018/19 Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 32 матчах, а также был признан лучшим нападающим и лучшим легионером турнира.