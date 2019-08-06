Россияне Худяков и Величко уступили в первом матче на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россияне Максим Худяков и Игорь Величко уступили в первом матче группы F на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Россияне проиграли итальянцам Энрико Росси и Адриану Карамбуле со счетом 14:21, 16:21. В другом матче группы F испанцы Пабло Эррера и Адриан Гавира оказались сильнее швейцарцев Нико Билера и Марко Краттигера - 22:20, 21:18. В среду пройдут вторые матчи в группе F, россияне встретятся с испанским дуэтом.

В группе А выступает российский дуэт в составе Руслана Быканова и Валерия Самодая, которые во вторник уступили латвийцам Мартинсу Плавинсу и Эдгарсу Токсу со счетом 17:21, 10:21. В другом матче группы А норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум переиграли австрийцев Кристофа Дресслера и Александра Хубера - 21:14, 20:22, 15:12. Во втором туре, который состоится в среду, россияне сыграют с норвежцами.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи. Россию в мужской части соревнований также представляют Илья Лешуков и Константин Семенов (группа С), Никита Лямин и Тарас Мыськив (группа D), Сергей Горбенко и Василий Иванов (группа Е) и чемпионы мира 2019 года Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (группа B).

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.