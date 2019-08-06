Путину в "Сириусе" подарили хоккейную форму "Красной машины"

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в образовательном центре "Сириус" посетил семинар для юных хоккеистов и получил в подарок хоккейную форму с логотипом программы подготовки хоккеистов "Красная машина".

Во время посещения нового корпуса в образовательном центре "Сириус" во вторник Путин заглянул на семинар для игроков и тренеров юношеских региональных хоккейных команд. Такие семинары проводятся в рамках национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина", реализуемой Федерацией хоккея России (ФХР). Семинар для юных спортсменов провел первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал главе государства о работе программы.

"Успехов", - пожелал президент на прощание. Участники семинара подарили Путину хоккейную форму с логотипом программы "Красная машина" и сделали общее фото на память.

Путин поинтересовался, с какого возраста начинается участие в этой программе. Президент ФХР отметил, что в целом учиться хоккею ребята начинают примерно с пяти лет, но в программу берут уже спортсменов постарше.

Третьяк также вспомнил о прошедших Олимпийских играх в Корее, когда были запрещены российский гимн и другая национальная символика. Он рассказал, что ФХР придумала сделать нашивку на подкладке пиджака с надписью "Россия в моем сердце" и хоккеист, снимая пиджак, демонстрировал эту надпись.

"Это мне хорошо известно по моей прежней работе", - с улыбкой отметил в ответ Путин.

Спортивные программы центра "Сириус" по хоккею проводятся ежемесячно, в 2018-2019 годах в них приняли участие свыше 1,7 тысячи ребят. В партнерстве с Федерацией хоккея России в течение трех лет была создана не имеющая аналогов в мире национальная система выявления, отбора и подготовки перспективных хоккеистов-юниоров 13-17 лет в качестве кандидатов в сборные команды России U16, U17 и U18.

За предстоящий учебный год - с августа по июнь - в "Сириус" для просмотра и подготовки будут приглашены более тысячи хоккеистов в возрасте 13-15 лет из 54 клубов и спортивных школ, представляющих все хоккейные регионы России.