Егоров: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в пользу "Динамо"

Матч состоялся на "Открытие-Арене" в субботу и завершился со счетом 0:0. На 82-й минуте встречи защитник "Спартака" Самуэль Жиго удерживал руками полузащитника "Динамо" Вячеслава Грулева при подаче мяча в штрафную хозяев, в результате чего игрок бело-голубых упал.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Главный арбитр матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Динамо" Вячеслав Безбородов должен был назначить 11-метровый удар в ворота красно-белых. Такое мнение журналистам на пресс-конференции по итогам тура высказал во вторник руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Безбородов очень хорошо провел матч. В данной ситуации он смотрел со спины и не видел момента. На повторе четко видно, что это 11-метровый удар", - сказал Егоров.

В турнирной таблице "Спартак" занимает 11-е место после четырех матчей, имея в активе пять очков. "Динамо" расположилось строчкой выше, набрав столько же очков. В пятом туре "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 11 августа, "Динамо" днем ранее дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом".

Егоров также заявил, что главный арбитр встречи четвертого тура РПЛ между санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром" Алексей Еськов принял верное решение, засчитав гол петербуржцев в концовке встречи.

"Зенит" забил на первой добавленной минуте второго тайма: комбинация началась с единоборства Бранислава Ивановича с полузащитником Тони Вилленой в центре поля и привела к голу Артема Дзюбы. Это позволило хозяевам сравнять счет. Игра, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

"На этом матче работал VAR [система видеоассистента арбитра]. По этому моменту произошел диалог между арбитрами на поле и в кабине. После забитого мяча была пауза в игре, арбитр VAR еще раз просмотрел этот эпизод, и было принято решение, что нарушения там не было", - сказал Егоров.

После четырех матчей "Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав десять очков, "Краснодар" идет шестым с семью очками. В пятом туре клуб из Санкт-Петербурга на выезде сыграет против "Динамо" 10 августа, "Краснодар" в тот же день дома встретится с казанским "Рубином".