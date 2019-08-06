Перекупщики продают билеты на матч ЛЧ "Краснодар" - "Порту" в семь раз дороже номинала

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между "Краснодаром" и португальским "Порту" распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз. Об этом ТАСС во вторник рассказал работник стадиона в Краснодаре.

Ранее стало известно, что все билеты на встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между российским клубом "Краснодар" и португальским "Порту" проданы. Матч пройдет в среду в Краснодаре, начало - 20:00 мск. Отмечается, что в общей сложности было продано 35074 билета при вместимости стадиона в 35179 зрителей. Для российской команды эта игра станет первой в истории в Лиге чемпионов.

"Ажиотаж к игре очень большой, в первый день продаж реализовали более 15 тыс. билетов, - сказал сотрудник стадиона. - Билеты продают и перекупщики, причем завышают цену в несколько раз. Например, билет, который можно было купить за 350 рублей, они продают почти за 2500 рублей. К перекупщикам у нас относятся очень жестко, рядом со стадионом работает полиция, им помогают казаки".

Ответный матч пройдет 13 августа в Порту. Победитель данного противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с турецким "Истанбул Башакшехиром" или греческим "Олимпиакосом".