Федеральный суд Швейцарии не получал от МОК апелляции на решение CAS по Мутко

Спортивный арбитражный суд 3 июля удовлетворил апелляцию Мутко, поданную 26 декабря 2017 года, на решение МОК года пожизненно отстранить бывшего министра спорта России от участия в Олимпийских играх. В вердикте CAS говорится, что Мутко не подпадает под сферу применения правил Олимпийской хартии. МОК имеет право подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней с момента получения мотивировочной части решения по делу.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии до настоящего времени не получал от Международного олимпийского комитета (МОК) апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить наложенный МОК на бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко запрет на посещение Олимпийских игр в качестве официального лица. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального суда.

"Федеральный Верховный суд Швейцарии не может предоставить никакой информации о правовых вопросах и о разбирательствах, если апелляция официально не подана. На сегодняшний день в Федеральном суде Швейцарии не зарегистрировано ни одной апелляции по делу CAS 2017/A/5498 Vitaly Mutko v. IOC [МОК]", - сообщил сотрудник пресс-службы Федерального суда.

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.

Также МОК пожизненно отстранил от участия в Играх занимавшего во время Олимпиады в Сочи пост заместителя министра спорта Юрия Нагорных. Российские спортсмены на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступали в ограниченном количестве под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.