Егоров уверен, что "Спартак" проведет матч с применением VAR до игры с ЦСКА

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров выразил уверенность в том, что "Спартак" сможет принять участие в матче с применением системы видеоассистента арбитра (VAR) до встречи чемпионата России с ЦСКА 19 августа. Об этом Егоров заявил журналистам на пресс-конференции во вторник.

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре технология была задействована на игре "Локомотив" - "Рубин", но только в режиме офлайн. Во втором туре технология использовалась также в режиме офлайн на матче ЦСКА - "Оренбург" и дебютировала в онлайн-режиме во встрече "Динамо" - "Рубин". В четвертом туре система работала на игре между санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром" (1:1).

"Сейчас у нас по одной игре в туре с VAR, дальше, надеемся, будет больше. По календарю нас ждет дерби. В ближайшее время, я уверен, перед дерби VAR дойдет и до "Спартака", - сказал Егоров.

Матч шестого тура чемпионата россии между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 19 августа на "Открытие-Арене".

Ранее во внутрироссийских соревнованиях система видеоассистента арбитра работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 - четырех встречах 1/2 финала и в финале Олимп - Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.