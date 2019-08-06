Российский боксер Липинец может провести бой с американцем Дэнни Гарсией

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Липинец может в декабре провести бой с американцем Дэнни Гарсией. Об этом ТАСС заявил менеджер российского спортсмена Алекс Вайсфельд.

Липинец в марте нынешнего года нокаутировал американца Ламонта Питерсона. В последнем своем поединке, который прошел 21 июля, россиянин нокаутировал филиппинца Джаяра Инсона во втором раунде. 10-раундовый рейтинговый бой в весовой категории до 66,68 кг прошел в американском Лас-Вегасе.

"Планировался бой с Джамалом Джеймсом в декабре, но Джеймс отказался. Ведем переговоры с Дэнни Гарсией", - сказал Вайсфельд.

В активе 30-летнего россиянина 16 побед (12 нокаутом) и одно поражение. В послужном списке 31-летнего Гарсии, который был чемпионом мира в первом полусреднем и полусреднем весах, 35 побед (21 нокаутом) и два поражения.