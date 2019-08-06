УЕФА наказал румынский клуб "Университатя" проведением трех матчей без зрителей

ТАСС, 6 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал румынский клуб "Университатя" из Крайовы проведением трех домашних матчей в еврокубках без зрителей и штрафом в размере €60 тыс. после того, как выброшенная зрителями петарда попала в голову североирландцу Арнольду Хантеру, главному арбитру ответной встречи второго квалификационного раунда Лиги Европы с венгерским "Гонведом". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Кроме того, УЕФА установил двухлетний испытательный срок для "Университати" за подобное нарушение. Дальнейшие слушания по делу в контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА назначены на 22 августа.

Встреча в румынском городе Крайова прошла 1 августа и завершилась победой хозяев по пенальти (3:1), основное время обоих матчей закончилось нулевой ничьей. На 120-й минуте матча болельщики бросили с трибуны петарду, которая попала в голову Хантеру. Игра была прервана на 25 минут, после чего главного арбитра заменил резервный рефери.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Университатя" встретится с греческим АЕКом. Матчи пройдут 8 августа в Румынии и 15 августа в Греции.