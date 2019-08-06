Руни станет играющим тренером ФК "Дерби Каунти" в январе 2020 года

ТАСС, 6 августа. Английский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни в январе 2020 года станет играющим тренером английского клуба "Дерби Каунти". Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Дерби Каунти".

Футболист присоединится к "Дерби Каунти" в январе 2020 года и заключит с клубом контракт на 18 месяцев с возможностью продления еще на год. Ранее издание The Sun сообщало, что жена 33-летнего Руни поддержала игрока в решении начать тренерскую карьеру в одном из английских клубов, поскольку хочет жить в Великобритании, а не в США.

"Прежде всего, Уэйн присоединится к нам как игрок, но у него также будут тренерские обязанности, особенно в отношении развития наших молодых игроков, стремящихся попасть в первую команду из академии. Он надеется получить соответствующую квалификацию для будущей тренерской и управленческой карьеры", - сказал главный тренер "Дерби Каунти" Филипп Коку.

"Я с нетерпением жду возможности присоединиться к Филиппу Коку, его тренерскому штабу и основному составу команды в начале января. Уверен, что могу внести большой вклад, и не могу дождаться встречи со всеми, особенно с болельщиками. Одинаково рад начать свою тренерскую карьеру в "Дерби Каунти", работая как с первой командой, так и с академией", - сказал Руни.

Руни известен по выступлению за английские "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. В составе "Эвертона" он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз - трофей клубного чемпионата мира.

В активе форварда 119 матчей за сборную Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе национальной команды Руни выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года и добирался до аналогичной стадии на двух чемпионатах Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил выступления за сборную.