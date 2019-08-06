Футболист "Ахмата" Глушаков считает, что пока физически не готов играть полный матч

ТАСС, 6 августа. Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков считает, что его физическая подготовка пока не дает возможность сыграть все 90 минут. Слова Глушакова приводит пресс-служба клуба.

В понедельник "Ахмат" дома обыграл "Оренбург" (2:1) в четвертом туре Российской премьер-лиги. Глушаков, который летом перешел в грозненский клуб на правах свободного агента, провел дебютный матч за новую команду, выйдя на замену вместо Олега Иванова на 72-й минуте встречи.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить болельщиков, что так тепло приняли меня, поддержали перед матчем и когда выходил [на поле]. Что касается моей травмы, три месяца не играл, был без игровой практики и вне игрового тонуса, все равно в голове сидела психологическая травма. Но потом, когда первый раз отобрал мяч, уже почувствовал уверенность, тренерскую установку выполнил. Хотелось бы больше сыграть, но я понимаю, что физически пока не готов, будем тренироваться и работать", - сказал Глушаков.

После четырех туров "Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. В следующем матче 11 августа клуб из Грозного дома сыграет со "Спартаком", за который ранее выступал Глушаков.