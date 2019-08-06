Россияне Горбенко и Лихолетов уступили в первом матче на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россияне Сергей Горбенко и Александр Лихолетов уступили в первом матче группы Е на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне проиграли итальянцам Даниэле Лупо и Паоло Николаи в двух партиях (16:21, 17:21). В другом матче группы Е голландцы Александр Брауэр и Роберт Меувсен переиграли австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста в трех партиях (16:21, 21:18, 15:12). В среду пройдут вторые матчи в группе E, россияне встретятся с голландским дуэтом.

Ранее в первом туре в мужской части соревнований потерпели поражение Максим Худяков и Игорь Величко, а также Руслан Быканов в паре с Валерием Самодаем. В женских соревнованиях победы одержали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, а также Анастасия Фролова в паре с Александрой Ганенко.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи. Россию в мужской части соревнований также представляют Илья Лешуков и Константин Семенов (группа С), Никита Лямин и Тарас Мыськив (группа D) и чемпионы мира 2019 года Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (группа B).

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.