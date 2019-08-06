Исполком AIBA в августе примет решение о дате выборов президента организации

"Решение по дате выборов еще не принято. Возможно, их и перенесут. Заседание исполкома планируется в августе, там и примем решение", - сказал Кремлев.

Ранее сообщалось, что выборы главы организации могут быть перенесены на 2020 год.

Исполняющим обязанности президента организации является марокканец Мохаммед Мустасан, который был избран на предыдущем исполкоме AIBA. Он сменил на этом посту Гафура Рахимова из Узбекистана. Согласно уставу организации, новый президент должен быть определен в течение года со дня избрания временного руководителя структуры. При этом в уставе есть пометка, что конгресс может выбрать дату собрания раньше в случае форс-мажора или непредвиденных обстоятельств.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Игр-2020 в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. В мае Рахимов покинул пост президента AIBA.