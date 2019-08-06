СМИ: исполняющий обязанности главы AIBA Мустасан подал в отставку

ТАСС, 6 августа. Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Мохаммед Мустасан подал в отставку. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Исполком AIBA назначил Мустасана на должность исполняющего обязанности президента организации 23 марта, позднее он был утвержден. Ранее пост главы AIBA покинул Гафур Рахимов из Узбекистана.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Игр-2020 в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

Рахимов стал исполняющим обязанности главы AIBA 28 января 2018 года. Ранее он возглавлял Азиатскую конфедерацию бокса, а также занимал пост вице-президента Международной ассоциации бокса. 3 ноября на конгрессе AIBA в Москве Рахимов был избран президентом организации на постоянной основе. В марте 2019-го Рахимов покинул пост президента AIBA.