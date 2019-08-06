Федерация бокса России и семья Дадашева в ближайшее время подадут судебный иск

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Федерация бокса России совместно с семьей скончавшегося в США боксера Максима Дадашева в ближайшее время примет решение о подаче иска. Об этом ТАСС заявил во вторник генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Дадашев был похоронен на Петергофском кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье.

"В ближайшее время мы встретимся с семьей и примем решение по деталям иска. Это дело необходимо завершить", - сказал Кремлев.

Планируется, что иск будет подан к Атлетической комиссии штата Мэриленд, а также к главному судье поединка Кенни Шевалье.

В ночь на 20 июля Дадашев проводил поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его в критическом состоянии доставили в больницу, где был диагностирован тяжелый отек мозга и проведена операция по трепанации черепа.

23 июля команда спортсмена сообщила о смерти Дадашева, ему было 28 лет. Он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и дважды бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.