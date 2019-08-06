Родионов вернулся на должность президента академии футбольного "Спартака"

ТАСС, 6 августа. Сергей Родионов вернулся на должность президента академии футбольного клуба "Спартак" имени Федора Черенкова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба клуба.

Родионов уже занимал эту должность с 2011 по 2015 год.

"Мы продолжим трудиться над выполнением нашей главной задачи - готовить игроков высокого уровня для молодежной команды, "Спартака-2" и основного состава, - сказал Родионов. - Но, конечно, будем стремиться общими усилиями совершенствовать нашу работу".

Во время карьеры футболиста Родинов выступал за "Спартак" с 1978 по 1990 год и с 1993 по 1995 год. За клуб Родионов провел 384 матча, в которых забил 153 гола (второй бомбардир в истории клуба). Также ему принадлежит рекорд "Спартака" по забитым мячам в еврокубках (22 гола). Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1994), а также обладателем Кубка России (1994).

С июня 2015 года по декабрь 2018 года Родионов занимал пост генерального директора "Спартака", после чего был переведен на должность спортивного директора, которую покинул в апреле 2019 года.