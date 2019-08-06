МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Балтика" на 90% рассчитался с долгами, оставшиеся задолженности погашаются в плановом режиме. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор по развитию калининградского клуба Юрий Аракелян.

В ноябре 2018 года стало известно, что игроки "Балтики" не получали зарплату несколько месяцев и могли бойкотировать матчи. После этого клубу из областного бюджета были выделены дополнительные 167 млн рублей, которые позволили ему полностью выполнить кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам. Позднее стало известно о заключении спонсорского договора между клубом и АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, входит в Госкорпорацию "Ростех"). В декабре в клубе полностью сменилось руководство - директором вместо Теймураза Лепсая стал Тажутдин Качукаев, пост директора по развитию клуба занял Аракелян.

"[Когда пришло нынешнее руководство,] у клуба были многомиллионные долги, у футболистов не было горячей воды в раздевалке, люди по четыре месяца не получали зарплату. На данный момент закрыли 90% долгов, которые были у клуба, оставшиеся 10% расписаны по плановым выплатам, которые мы не нарушаем. Следующий год начнем уже с положительным балансом. В том числе полностью закрыт долг перед стадионом "Калининград", который мы арендуем, задолженностей по зарплате нет ни перед кем из футболистов", - сообщил Аракелян.

"Можно сказать, что финансовое оздоровление клуба на 90% выполнено, осталось наверстать это спортивным результатом. Думаю, что к Новому году мы с нашей игрой будем занимать то место, которого достойны. Сейчас закладывается фундамент, на котором мы только будем наращивать свои обороты. Понятно, что все сразу хотят результата, но сначала нам нужно было выкарабкаться из этих долгов", - добавил Аракелян.

"Балтика" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги после шести туров, набрав три очка.