Ученица Тутберидзе Валиева выполнила четверной тулуп на контрольных прокатах в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 августа. /ТАСС/. Ученица Этери Тутберидзе юниорка Камила Валиева стала единственной из спортсменок, выполнивших на предсезонных контрольных прокатах сборной в Новогорске прыжок в четыре оборота. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

13-летняя фигуристка исполнила в произвольной программе на музыку группы Muse тулуп в четыре оборота, а также выполнила без ошибок двойной аксель, тройной риттбергер и несколько каскадов. Также Валиева сейчас работает над четверным сальховом и тройным тулупом, о чем она сообщила журналистам в понедельник после короткой программы.

"Спокойно выполнила прыжок - сегодня я поменьше нервничала, чем во время короткой программы, - рассказала фигуристка. - Делала то, что сказали тренеры, думала во время проката, как правильно на него зайти. Тренеры пока похвалили, хотя выезд был и не очень".

Валиева отметила, что пока больше думает о техническом исполнении программы, чем об образе: "Пока я думаю об элементах, а не о музыке, но мне эта группа нравится. Не считаю, что я сейчас в идеальной форме, из десяти семь баллов", - отметила юниорка.

На вопрос журналистов, какой у спортсменки вес, Валиева ответила: "При росте 150 см где-то 35 килограммов".